Янукович про Ізраїль, бізнес і вільну торгівлю

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що подальший розвиток політичного діалогу між Україною та Ізраїлем сприятиме зміцненню існуючих зв'язків у торгово-економічній, інвестиційній, науковій, військовій і культурній сферах.

Як повідомили УНІАН в прес-службі глави держави, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив в інтерв'ю ізраїльській газеті Гаарец.

Президент зазначив, що цього року набула чинності угода про безвізовий режим між країнами. "Це безсумнівне досягнення. Уже сьогодні ми є свідками підвищеної довіри й розуміння між країнами. Громадяни України та Ізраїлю виграли від цього - і це означає, що обидві держави також у виграші", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент України додав, що влада постійно працює над створенням сприятливих умов для роботи бізнесу і залучення інвестицій. У цьому зв'язку В.ЯНУКОВИЧ звернув увагу на підписану торік між Україною та Ізраїлем угоду про співробітництво і взаємний захист інвестицій.

На його думку, наступною стадією в розвитку економічного співробітництва України та Ізраїлю стане угода про зону вільної торгівлі. "Ми інтенсивно працюємо з ізраїльською стороною в цьому напрямку і вважаємо, що вже досягли чималого прогресу", - переконаний він.

За словами Президента, сьогодні економічні зв'язки між двома країнами успішно розвиваються. "У першій половині 2011 року було зареєстровано 15% зростання у торгівлі з Ізраїлем... Загальна тенденція показує поліпшення", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.