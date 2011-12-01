Пожежу в пологовому будинку Києва загасили

Пожежу в пологовому будинку державного підприємства «Укрзалізниця», який знаходиться на Повітрофлотському проспекті, 9, в Києві, ліквідовано.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в Києві.

За їх даними, виклик про пожежу надійшов сьогодні о 12.57. Займання виникло в одному з кабінетів (площа кабінету 15 кв. м) на 1 поверсі пологового будинку.

Вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу о 13.12.

Жертв та постраждалих немає, евакуація не проводилась.