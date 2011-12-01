Пожежу в пологовому будинку Києва загасили
15:32, 01 грудня 2011Суспільство
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Евакуація не проводилась
Пожежу в пологовому будинку державного підприємства «Укрзалізниця», який знаходиться на Повітрофлотському проспекті, 9, в Києві, ліквідовано.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в Києві.
За їх даними, виклик про пожежу надійшов сьогодні о 12.57. Займання виникло в одному з кабінетів (площа кабінету 15 кв. м) на 1 поверсі пологового будинку.
Вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу о 13.12.
Жертв та постраждалих немає, евакуація не проводилась.
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