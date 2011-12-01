Ландік заборонив своїм адвокатам спілкуватися з журналістами

Депутат Луганської міської ради Роман ЛАНДІК, обвинувачений у побитті дівчини, заборонив своїм адвокатам спілкуватися з журналістами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив після завершення сьогоднішнього судового засідання у його справі.

На запитання журналістів про причини такого рішення Р.ЛАНДІК відповів: "Тому що ви занадто багато брешете". Коли його виводили конвоїри, в коридорі він також сказав, що має намір подати до суду на журналістів за наклеп і опублікування неправдивої інформації.

Сьогодні в суді, як і в попередніх засіданнях, всі свідки використовували однакові формулювання у свідченнях, які були дані ними після перегляду відео конфлікту на етапі слідства. Свідки заявляють, що фрази «припиняли дії», «конфлікт вичерпано», «порушено громадський порядок» - давали слідчі, а вони просто погоджувалися. Після опитування чергового свідка Р.ЛАНДІК зажадав, щоб прокуратура порушувала кримінальні справи щодо свідків, які дають неправдиві свідчення.

Також суддя Олена ПОПОВА задовольнила прохання Р.ЛАНДІКА і долучила до матеріалів справи його заяву про притягнення до відповідальності постраждалої Марії КОРШУНОВОЇ за спробу його вбивства і псування майна.

Суд також підтримав клопотання адвокатів Р.ЛАНДІКА про виклик лікарів М.КОРШУНОВОЇ до суду, оскільки їх покази розходяться з показами лікаря «швидкої допомоги», який робив первинний огляд М.КОРШУНОВОЇ у райвідділі міліції і вже давав свідчення в суді. Лікар «швидкої» не підтвердив струс, яке потім з`явився у М.КОРШУНОВОЇ в лікарні.

Наступне засідання суду відбудеться завтра, 2 грудня, об 11.00.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня вночі в ресторані «Баккара» в Луганську син народного депутата від Партії регіонів Володимира ЛАНДІКА, депутат Луганської міськради Р.ЛАНДІК побив М.КОРШУНОВУ.

Відеозапис побиття потрапив в Інтернет.

7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу щодо Р.ЛАНДІКА за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Його було оголошено у розшук і затримано у Краснодарі (РФ).

21 вересня Р.ЛАНДІКА екстрадували з Росії до України для притягнення до кримінальної відповідальності, а 24 вересня - етапували до Луганська.

26 вересня Ленінський районний суд Луганська залишив Р.ЛАНДІКА під вартою до виголошення вироку.

31 жовтня стало відомо про те, що Р.ЛАНДІК і М.КОРШУНОВА підписали мирову угоду.