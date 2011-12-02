У Росії затримали втікача із Харківського СІЗО, якого шукали 5 років

13:48, 02 грудня 2011
Суспільство
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Спорядили оперативну групу

У Росії затримано громадянина Росії, який утік із Харківського СІЗО і більше 5 років перебував у міжнародному розшуку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління Державної пенітенціарної служби України у Харківській області, утікач, який у 2006 році здійснив втечу із СІЗО, був затриманий співробітниками відділу з організації оперативної роботи управління Державної пенітенціарної служби спільно з російськими колегами.

Заарештований за ст.ст. 309 ч. 1, 305 ч. 2 Кримінального кодексу України (зберігання і контрабанда наркотичних речовин), громадянин Росії 30 липня 2006 року скоїв втечу із Харківського слідчого ізолятора шляхом подолання інженерно-технічних засобів охорони.

За фактом втечі прокуратурою Харківської області було порушено кримінальну справу за ознаками ст. 393 ч. 2 Кримінального кодексу України та втікача оголошено у міжнародний розшук.

Завдяки проведеним оперативно-розшуковими заходами співробітникам відділу з організації оперативної роботи ДПтС України в Харківській області вдалося отримати відомості про можливе переховування розшукуваного на території Воронезької області РФ.

Після отримання вказаної інформації, за окремим дорученням керівництва управління ДПтСУ в Харківській області, відповідно до ст. 114 УПК України, до Росії була відряджена оперативно-розшукова група. У взаємодії з російськими колегами було встановлено, що розшукуваний переховується у с. Рождественське Поворинського району. Його було затримано вночі 1 грудня. Затриманого було доставлено до Воронезького райвідділу МВС Російської Федерації.

На даний час до правоохоронних органів Росії передано документи щодо притягнення втікача до кримінальної відповідальності.

 

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