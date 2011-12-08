Україна може майже повністю забезпечити себе газом і нафтою

В Україні достатньо ресурсів вуглеводнів і нафтопереробних потужностей, щоб фактично повністю покрити внутрішнє споживання власним газом, нафтою і нафтопродуктами.

Про це президент-головний управляючий директор компанії «ТНК-ВР Коммерс» Дідьє КАЗІМІРО заявив, виступаючи на міжнародній конференції Inside Ukraine 2011, що відбулася 6 грудня в Лондоні, повідомляє ZN.ua з посиланням на прес-службу компанії.

«Україна – дуже перспективна країна, і ТНК-ВР націлена на довгострокові інвестиції в її стратегічну нафтогазову галузь. Я вважаю, що країна має максимально використовувати свій енергетичний потенціал», - відзначив Д.КАЗІМІРО.

За словами топ-менеджера, в 2011 році держава вже зробила ряд кроків, зокрема, в законодавчому полі, для відкриття нафтогазового потенціалу України і залучення приватних інвестицій в цей сектор. Багато провідних трансконтинентальних нафтогазових компаній вже продемонстрували готовність працювати над конкретними проектами із видобутку вуглеводнів і виробництва нафтопродуктів в Україні і чекають відповідних дій з боку держави для фактичного початку цих життєво важливих для країни проектів, сказав Д.КАЗІМІРО.