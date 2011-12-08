Янукович відкриє пологовий центр і проведе Раду регіонів

8 грудня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснить робочу поїздку у Дніпропетровську область. Про це на брифінгу повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр ВІЛКУЛ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, у програмі перебування Президента України на Дніпропетровщині – відкриття у Кривому Розі нового перинатального центру на 76 ліжок, який розрахований на три тисячі пологів на місяць.

Також завтра на Дніпропетровщині під головуванням В.ЯНУКОВИЧА відбудеться розширене засідання Ради регіонів; заплановано участь глави держави у нараді щодо закінчення будівництва першої черги південної об’їзної дороги довжиною 18 км.

О.ВІЛКУЛ також повідомив, що завтра, під час Ради регіонів буде презентовано новий логотип Дніпропетровської області, виконаний у стилі провідних європейських столиць та регіонів.