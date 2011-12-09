На прикладі Тимошенко й Луценка видно практику меддопомоги ув'язненим

Юристи у галузі охорони здоров'я, враховуючи останні резонансні справи щодо колишніх урядовців, пропонують узагальнити судову практику із забезпечення права ув'язненим на медичну допомогу.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявила ректор Академії адвокатури України Тетяна ВАРФОЛОМЕЄВА.

"Необхідно вивчити та узагальнити судову практику щодо справ Юрія ЛУЦЕНКА, Юлії ТИМОШЕНКО і багатьох інших справ в аспекті надання ефективної медичної допомоги у місцях позбавлення волі. Це дуже важливо. Особливо це стосується реалізації права ув'язнених на можливість вибору лікаря", - сказала Т.ВАРФОЛОМЕЄВА.

За її словами, фахівці обстежили Ю.ТИМОШЕНКО та зробили необхідні аналізи. "Здається, все зроблено. Але ось ці питання - вибори методів лікування, вибору лікаря - виникли", - додала вона.

У свою чергу, адвокат, директор Інституту медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України Радмила ГРЕВЦОВА наголосила, що належна медична допомога у місцях позбавлення волі повинна надаватися незалежно від відомості прізвищ ув'язнених.

"Безперечно, ми поважаємо право кожного на медичну допомогу - і відомих осіб, і тих, кого часто називають пересічними громадянами. Кожен повинен мати право на своєчасну і кваліфіковану медичну допомогу", - заявила вона.

Проте, на її думку, законодавство України дозволяє ефективно захищати права і пацієнтів, і лікарів у сфері охорони здоров'я.

"Інша річ - поки що і пацієнти, і лікарі, і навіть юристи недостатньо обізнані з цими правами та обов'язками. І особливо з методиками захисту цих прав. Одже, одним із дуже важливих напрямів нашої діяльності є розробка таких методик, більш активне їхнє впровадження у судову практику, ознайомлення з цією судовою практикою медико-правового співтовариства, а також рекомендації з удосконалення чинного законодавства", - зазначила Р.ГРЕВЦОВА.