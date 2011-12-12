Арбузов: ми з Китаєм вже знаємо, що робити

Національний банк України сподівається, що свопові операції з Китаєм можна буде проводити на початку 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив глава НБУ Сергій АРБУЗОВ у коментарі журналістам.

Він відзначив, що обсяг операції може бути еквівалентними 2,5 млрд. дол.

«З Китаєм ми вже підписуємо умови, ми маємо вже суму, ми знаємо, що робити. Я думаю, що з Китаєм своп запрацює на початку наступного року», - сказав С.АРБУЗОВ.

При цьому він відзначив, що питання про свопові операції з Росією поки не вирішене.

«З Росією ми ще ведемо переговори», - сказав С.АРБУЗОВ.

Довідка УНІАН. Національний банк України (НБУ) і Народний банк Китаю (НБК) досягли домовленості про можливість проведення свопів у національних валютах.

«…Під час робочих зустрічей були узгоджені деталі і досягнуто домовленості щодо підписання угоди між Національним банком України і Народним банком Китаю про валютний своп до кінця 2011 року. Укладання зазначеної угоди дасть можливість суб`єктам господарювання обох країн використовувати національні валюти для здійснення експортно-імпортних операцій і проведення розрахунків у національних валютах без залучення валют третіх країн», - зазначалося у повідомленні, оприлюдненому 14 листопада на сайті Нацбанку з посиланням на результати робочої зустрічі керівництва НБУ і НБК, яка пройшла в Китаї 9 листопада 2011 року.