Міжбанк відкрився ростом долара і євро

У п`ятницю Нацбанк на ринок не виходив

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,0175/8,0225 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,ціни на російську валюту піднялися – 0,2546/0,2550, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,6730/10,6805. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар скоригувалися – 1,3306/1,3308 (п`ятниця – 1,3315/1,3317). У п`ятницю, 9 грудня, Нацбанк на ринок не виходив.

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