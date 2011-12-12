Військові аташе відзначили 19-у річницю своєї асоціації

У Києві відбувся прийом, присвячений 19-ій річниці з дня утворення Київської асоціації військових аташе (КАВА). Українську сторону на цьому заході офіційно представили перший заступник міністра оборони України Володимир Можаровський та уповноважений представник ДК «Укроборонпром» Олександр Олійник.

У своєму виступі В.Можаровський відзначив важливість співпраці Міноборони України з Київською асоціацією військових аташе. За його словами, протягом року Міністерство провело разом з військовими аташе різних країн чимало заходів з військового міжнародного співробітництва, зокрема навчань. «У 2012 році ми підтримаємо існуючий рівень військового міжнародного співробітництва, а в деяких випадках суттєво покращимо цю співпрацю», - додав заступник міністра.

У свою чергу, О.Олійник зазначив важливість розвитку взаємин між ДК «Укроборонпром» та Асоціацією, відзначивши високий рівень такої співпраці. «Президент України ініціював реформу оборонно-промислового комплексу України. І налагодження конструктивних взаємин між Концерном та іноземними військовими аташе – важлива умова успіху цієї реформи. Ми докладемо усіх зусиль для поглиблення цього партнерства. Розвиток ОПК – стратегічно важливий шлях для утвердження України як сучасної високотехнологічної держави», - наголосив О.Олійник.

Довідково: Київську асоціацію військових аташе (КАВА) створено у листопаді 1992 року. На сьогодні вона об’єднує військових дипломатів, акредитованих в Україні, які представляють більше 50 країн світу. Основна мета Асоціації підтримання комунікації між собою, а також з Міністерством оборони України, іншими урядовими та громадськими організаціями.