Пінчук вважає, що Ющенко з НУ-НС надто захопилися технологіями

Народний депутат V скликання від Партії регіонів Андрій ПІНЧУК спростовує звинувачення Президента України Віктора ЮЩЕНКА на адресу уряду у неефективній роботі.

Про це йдеться у коментарі А.ПІНЧУКА, переданому прес-службою партії .

За його словами, виступ Президента на з`їзді блоку «Наша Україна - Народна самооборона», в якому глава держави жорстко розкритикував діяльність уряду, свідчить про те, що В.ЮЩЕНКО відкрито почав передвиборну кампанію на боці своєї політичної сили.

”Ми завжди з повагою приймаємо об`єктивну критику, у тому числі й з боку Президента. Однак його виступ підтверджує, що глава держави, на жаль, взяв на озброєння стандартні прийоми так званої опозиції», – заявляє А.ПІНЧУК.

Як стверджує депутат, офіційні дані Держкомстату підтверджують, що робота уряду Віктора ЯНУКОВИЧА й зараз є ефективнішою за діяльність попередніх помаранчевих урядів. Якщо 2005 року, коли помаранчева команда управляла державою, темп росту ВВП упав до 2,7%, то, починаючи з серпня 2006 року, нинішній уряд забезпечує втричі більший приріст ВВП - майже 8%.

А.ПІНЧУК заявляє, що економічне зростання дозволило направити додаткові бюджетні кошти на вирішення соціальних проблем, на поліпшення життя людей. “Нинішній уряд значно підвищив рівень соціальних виплат. Видатки бюджету на ці потреби зросли втричі. Це вже відчули наші громадяни, які одержують підвищені пенсії й зарплати. Восени буде черговий етап підвищення виплат: з 1 вересня - пенсій, з 1 жовтня - заробітної плати”, - зауважив А.ПІНЧУК.

”Про яке вповільнення темпів росту заробітної плати може говорити Президент, якщо середньомісячна зарплата за перше півріччя 2007 року зросла на 26,7%, порівняно з показником минулого року? Заробітна плата в червні виросла практично у всіх галузях, зокрема, в охороні здоров`я на 33,9%, в освіті - на 29,3%, у промисловості - на 27,2%”, – нагадує представник Партії регіонів.

Він додав, що уряду також вдалося на 20% знизити рівень заборгованості із заробітної плати, що ще рік тому перевищував 1 млрд. грн.

”Ми радимо тим політичним силам, які надто захопилися політичними технологіями, пам`ятати: там, де відсутні такі поняття, як політична відповідальність і політична порядність, - немає майбутнього”, – заявив А.ПІНЧУК.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня у Києві на міжпартійному з’їзді блоку “Наша Україна - Народна самооборона” В.ЮЩЕНКО, зокрема, висловив незадоволення діяльністю Кабінету Міністрів в соціально-економічній сфері. Також Президент негативно оцінив діяльність Кабінету Міністрів щодо покращання стану справ на залізниці, фінансування програм розвитку української мови та інше.