Погода на вихідні

На завтра синоптики Українського Гідрометцентру прогнозують в Україні мінливу хмарність, без опадів. Лише в західній частині короткочасні дощі, грози, місцями град, шквали 17-22 м/с, в Карпатах та на Закарпатті сильні дощі. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, на півдні місцями 21-23°; вдень 27-32°, у південних областях та в Криму подекуди 33-35°, на Прикарпатті та Закарпатті 21-26°.

12 серпня короткочасні дощі з грозами очікуються місцями і в південній та центральній частині країни, на решті території переважно без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, на півдні 17-22°; вдень у західних областях 23-28°, на решті території 26-31°, у південній і східній частині місцями до 34°.

13 серпня передбачається мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі (у західних областях повсюди), грози. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, на півдні 17-22°; вдень у західних областях 23-28°, на решті території 26-31°, у південній частині місцями до 34°.

14 серпня у західних областях і на Лівобережжі короткочасні дощі, грози; на решті території окремі грозові дощі. Температура вночі 13-19°, на півдні і сході до 22°; вдень у західних областях 21-26°, на решті території 24-29°, у східних областях, Приазов`ї та Криму до 32°.

15 серпня короткочасні дощі з грозами пройдуть у західних областях, на решті території окремі грозові дощі. Температура вночі 13-19°, на півдні і сході до 22°; вдень у західних областях 21-26°, на решті території 24-29°, у східних областях, Приазов`ї та Криму до 32°.

11 серпня у Києві та столичній області опадів не очікується. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 17-19°, вдень 28-30°; по області вночі 15-20°, вдень 27-32°.

12 серпня передбачається мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 26-31°.

13 серпня місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 26-31°.

14 серпня у Києві та області місцями очікуються короткочасні дощі, грози. Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°.

15 серпня погода істотно не зміниться.