Відтепер для отримання допомоги на дитину треба лише 3 папірці

16:30, 10 серпня 2007
Суспільство
1056

Папієв каже про спрощення процедури

Міністерство праці та соціальної політики спростило процедуру отримання одноразової допомоги при народженні дитини. Про це сьогодні журналістам повідомив міністр праці і соціальної політики Михайло ПАПІЄВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами міністра, “ми зменшили кількість довідок, які необхідно громадянам надати для отримання одноразової допомоги при народженні дитини. Це тільки три документи: заява, копія свідоцтва про народження та довідка з актів цивільного реєстру (ЗАГСів)”.

М.ПАПІЄВ також зазначив, що виплата допомоги здійснюється через органи соціального захисту і передбачена окремою статтею в держбюджеті.

Крім того, він нагадав, що відповідно до доручення прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА міністерство в цілому спростило нарахування соціальних виплат, зокрема, це стосується отримання пільг та субсидій.

“Це зроблено для того, щоб громадяни не вистоювали величезні черги та не бігали від одного чиновника до іншого”, - зазначив міністр.

М.ПАПІЄВ також повідомив, що введено “єдине вікно” для нарахування соціальної допомоги. За його словами, громадянин надає заяву, а далі управління соціального захисту самостійно збирає всі необхідні довідки. Для цього використовується єдиний державний автоматизований реєстр, до якого внесені вже 18 млн. 200 тис. громадян.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter