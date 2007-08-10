Відтепер для отримання допомоги на дитину треба лише 3 папірці

Міністерство праці та соціальної політики спростило процедуру отримання одноразової допомоги при народженні дитини. Про це сьогодні журналістам повідомив міністр праці і соціальної політики Михайло ПАПІЄВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами міністра, “ми зменшили кількість довідок, які необхідно громадянам надати для отримання одноразової допомоги при народженні дитини. Це тільки три документи: заява, копія свідоцтва про народження та довідка з актів цивільного реєстру (ЗАГСів)”.

М.ПАПІЄВ також зазначив, що виплата допомоги здійснюється через органи соціального захисту і передбачена окремою статтею в держбюджеті.

Крім того, він нагадав, що відповідно до доручення прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА міністерство в цілому спростило нарахування соціальних виплат, зокрема, це стосується отримання пільг та субсидій.

“Це зроблено для того, щоб громадяни не вистоювали величезні черги та не бігали від одного чиновника до іншого”, - зазначив міністр.

М.ПАПІЄВ також повідомив, що введено “єдине вікно” для нарахування соціальної допомоги. За його словами, громадянин надає заяву, а далі управління соціального захисту самостійно збирає всі необхідні довідки. Для цього використовується єдиний державний автоматизований реєстр, до якого внесені вже 18 млн. 200 тис. громадян.