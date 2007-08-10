Неподалік від Євпаторії на дні Чорного моря знайшли невідоме місто

Недалеко від Євпаторії в милі від села Штормове аквалангісти знайшли на дні Чорного моря невідоме місто. Про це кореспонденту УНІАН розповів президент дайвінг-клубу «Альфа» Дмитро ШАПОВАЛОВ.

За його словами, гідролокатором бічного огляду ще в травні цього року на дні Чорного моря був знайдений рельєф, який викликав інтерес у дайверів. Потім, вже влітку, вони провели розвідку і знайшли, що на дні моря лежить ціле місто. Пірнальники побачили будови, що окремо стоять, кімнати з отворами правильної прямокутної форми (вікна), арки (висота отвору 2,5- 3 метри), дорогу з виразною колією і т.д. "Зверху кімнати виглядають як абсолютно пласкі", - сказав Д.ШАПОВАЛОВ, додавши, що всі ці будови - не можуть бути створені природою, це - справа рук людини.

Крім того, за його словами, на території невідомого міста був знайдений камінь яйцевидної форми діаметром більше 2 метрів, що лежав на незвичайній поверхні. Д.ШАПОВАЛОВ припустив, що камінь використовувався в якихось ритуальних цілях, можливо, під час жертвопринесення.

Президент дайвінг-клубу "Альфа" повідомив, що був знайдений також фрагмент посуду (вона не схожа на амфору, а, швидше, на глиняну чашу). Також пірнальники узяли зразки розчину, що сполучає каміння. Експертиза розчину допоможе встановити, коли місто було побудоване.

Д.ШАПОВАЛОВ повідомив, що знахідку невідомого міста було заявлено до Департаменту підводної спадщини. Документи на експедицію готуються. У планах - провести маршрут і позначити його розташування ходовиками для зручності дайверів і археологів, а також окреслити межі міста.