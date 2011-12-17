Тимошенко може потрапити до хірургії

Екс-міністр охорони здоров’я України Микола ПОЛІЩУК не виключає, що колишня прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО потребує хірургічного втручання.

Про це він заявив в ефірі Шустер Live в п’ятницю.

М.ПОЛІЩУК нагадав, що ознайомлений з результатами обстежень стану здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО.

«Там захворювання серйозне, воно потребує лікування. Це повинно бути серйозне медикаментозне лікування, і в спеціалізованому закладі, не виключена можливість, що може знадобитися і хірургія", - наголосив М.ПОЛІЩУК.

Він також додав, що Ю.ТИМОШЕНКО оглядали три професора-нейрохірурга з Інституту нейрохірургії.

«Дивились її і дивилися документи. Вони написали діагноз і лікування. Але при лікуванні треба вибрати оптимальний варіант лікування пацієнта, а не будь-де, в тому числі на параші, лікувати", - наголосив М.ПОЛІЩУК.

Крім того, він наголосив, що оприлюднення відеозйомки камери медчастини СІЗО, де перебуває Ю.ТИМОШЕНКО, грубо порушує основи законодавства про охорону здоров’я, Конституцію України та права пацієнта.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

Стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО, яка з серпня знаходиться в СІЗО, останнім часом значно погіршився, вона не може рухатися через біль у спині. За даними захисту, з 5 листопада вона не встає з ліжка і не може самостійно пересуватися.

23 листопада у прес-службі Державної пенітенціарної служби України повідомили, що того дня в одній з лікувальних установ Києва проведено інструментальне обстеження стану здоров'я Ю.ТМОШЕНКО. Зокрема, їй було зроблено магнітно-резонансну томографію, рентген, сонографію.

29 листопада екс-прем’єра було переведено до однієї з палат медико-санітарної частини Київського СІЗО для проходження призначеного курсу лікування.

1 грудня прес-служба Державної пенітенціарної служби України повідомила, що на підставі отриманих результатів інструментального обстеження в Київській обласній клінічній лікарні членами комісії МОЗ було підписано висновок, в якому зазначено, що загрози для життя Ю.ТИМОШЕНКО немає, спостерігається певна тенденція до покращання її самопочуття, призначено відповідний курс лікування, у зв’язку з чим її переведено до медико-санітарної частини Київського СІЗО.