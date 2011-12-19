У Подільському районі Києва оголосили карантин зі сказу

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України оголосила карантин зі сказу в Подільському районі Києва з метою ліквідації вогнища захворювання.

Про це УНІАН повідомила прес-служба відомства.

Території прилеглих до Подільського району - Шевченківського, Оболонського і Святошинського районів визнані зоною загрози.

Повідомляється, що 15 грудня 2011 р. в Києві зареєстровано звернення киянки, яка проживає в Подільському районі, яку покусав собака. У тварини діагностовано сказ. «Це перший випадок сказу в м. Києві за 20 років», - відзначають ветеринари.

«Державною службою ветеринарної медицини проводиться клінічний огляд і щеплення проти сказу тварин, що містяться навколо вогнища інфекції; за підозрілими щодо захворювання на сказ тваринами встановлюється спостереження впродовж 60 днів», - говориться в повідомленні.