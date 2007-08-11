Голова Державної акціонерної компанії «Хліб України» Віктор БОНДАРЕНКО вважає, що у створення «зернового ОПЕК» є перспектива.

Про це сказав в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» від 11 серпня.

На питання про ініціативу Росії щодо створення так званого «зернового ОПЕК», В.БОНДАРЕНКО відповів, що «подібні питання слід вирішувати після детального аналізу всіх вигод і ризиків. Але мені здається, перспектива в цьому є». Адже, за його словами, поки на Євразійському континенті три основні країни-виробники зерна працюють порізно, в глобальному масштабі їх сприймають не дуже серйозно. «Так, світова торгівля пшеницею сьогодні оцінюється в 110-115 млн. тонн. Чи може хто-небудь окремо вплинути на світові тенденції в цьому секторі? Навряд», - вважає В.БОНДАРЕНКО.

При цьому, за його інформацією, Україна експортує в середньому 10-12 млн. тонн зернових на рік, з них майже половина - пшениця. Практично стільки ж поставляє на зовнішній ринок Казахстан, Росія - удвічі більше. «Якщо об`єднати їх можливості - це вже практично шоста частина світового ринку зерна. На такий ресурс не можна не зважати, і якщо погоджувати наші дії на ринку так, щоб ніхто не заважав один одному, можна буде продавати урожай дорожче», - переконаний голова ДАК «Хліб України».

На його думку, також з`являється можливість додатково страхувати ризики. «Якщо, скажімо, у когось неврожай, інший може виконати експортні зобов`язання. І хоча ця ідея не нова, її реалізацією ніхто всерйоз не займався. Головне, щоб Україна навчилася в міжнародних відносинах відстоювати в першу чергу власні інтереси, і тоді від таких проектів вона тільки виграватиме. І зможе розвивати власний ринок», - підкреслив В.БОНДАРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Росія пропонує створити "зернову ОПЕК" для координації світової торгівлі зерном. "Росія запропонувала звернутися до країн - основних виробників і експортерів зерна з ідеєю про створення організації по типу тієї, що є у експортерів енергоресурсів, свого роду зерновий ОПЕК для координації виробництва і торгівлі зерном в світі", - сказав міністр сільського господарства Росії Олексій ГОРДЄЄВ.

Міністр аграрної політики України Юрій МЕЛЬНИК згодився з пропозицією О.ГОРДЄЄВА, зазначивши, що Росії, Україні і Казахстану необхідно скоординувати дії на зерновому ринку.