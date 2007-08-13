9-річна українка виграла всесвітній конкурс

Дев’ятирічна жителька Закарпаття Габріела ДОВГАНИЧ перемогла у номінації «Міні-міс-Чарівність» на всесвітньому конкурсі ”Сіндерелла”, що проходив з 29 липня по 4 серпня в американському місті Лас-Вегас.

Як передає кореспондент УНІАН, під час зустрічі журналістів з "Маленькою королевою України" в Ужгородському прес-клубі представник Національного комітету «Міні-міс Україна» Зоряна ЗІНОВ’ЄВА повідомила, що загалом у конкурсі взяли участь близько 450 учасниць з багатьох країн світу. Змагалися дівчата у вікових категоріях: 3-6 років, 7-9 років, 13-17 років та 18-26 років. Конкурсне журі визначило п’ять основних та п’ять додаткових номінацій.

«Перемогти серед 80 учасниць було нелегко, - зазначила З.ЗІНОВ’ЄВА, - адже програма цього конкурсу наближена до умов всесвітнього конкурсу красунь: крім запланованих виходів, члени журі вивчали манери та поведінку маленьких учасниць упродовж всього перебування в Лас-Вегасі».