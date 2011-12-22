Лідер профспілки таксистів потрапив під амністію

Кам’янобрідський районний суд Луганська звільнив від кримінальної відповідальності голову обласної профспілки таксистів, який 15 червня металевою палицею побив водія маршрутного таксі.

Про це пише луганська газета «Молодогвардеец».

«У судовому засіданні обвинувачений «у скоєному розкаявся», «визнав себе винним» і заявив клопотання про припинення проти нього кримінальної справи на підставі ст. 1 п. «в» Закону «Про амністію 2011 року». У цьому пункті сказано, що від покарання звільняються особи, які скоїли нетяжкі умисні злочини, у яких є неповнолітні діти. А він виховує 10-річного сина», - пише видання.

У матеріалі газети «Молодогвардеец» зазначається, що, із слів голови профспілки, того дня він, керуючи автомобілем «Мазда», слідував по головній вулиці Кам’янобрідського району міста, і його увагу привернув маневр мікроавтобуса «Газель», який зупинився для висадки й посадки пасажирів біля магазина «Зірочка». Дії водія маршрутки у голови профспілки викликали «негативні емоцій та обурення».

Згідно з ухвалою суду, він попрямував до своєї машини й «біля свого автомобіля він виявив металевий предмет, зовні схожий на телескопічну палицю, циліндричної форми».

За словами очевидців, зловмисник «починає матюкати водія маршрутки за зупинку в недозволеному місці й намагається витягнути його назовні через вікно. Йому вдалося відкрити водійські двері, і він почав бити водія по голові. Потім він пішов до своєї машини зі словами «зараз пістолет я візьму».

«Повернувся він не з пістолетом, а з міліцейською палицею (або схожим на неї предметом) й продовжив побиття. У результаті водія маршрутки «швидка» відвезла зі струсом мозку та іншими тілесними ушкодженнями», - цитує газета очевидців. Закінчивши бити водія, голова профспілки поїхав, але цього ж дня його затримала міліція.

Проти нього було порушено кримінальну справу за ст. 296 ч. 1 Кримінального кодексу України.