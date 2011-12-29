Охоронець кафе отримав три постріли з травматики

У Вінниці затримано зловмисника, який застосував до охоронця кафе травматичну зброю.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту Державної служби охорони.

Зокрема, за їх даними, близько 6-ї години ранку група затримання ДСО виїхала на спрацювання охоронної сигналізації по вулиці Хмельницьке шосе у Вінниці, до місцевого кафе. Як з’ясувалося, одному із відвідувачів закладу не сподобалося, що кафе вже зачиняється і він почав обурюватися та заважати роботі працівників кафе. Охоронець закладу зробив відвідувачу кілька зауважень, а коли той не відреагував, намагався вивести з приміщення.

Після цього чоловік витягнув з кишені пістолет і тричі вистрелив в охоронця. Міліціонери, які саме прибули на місце події, затримали неврівноваженого відвідувача кафе. На щастя кулі, якими стріляв зловмисник, були гумовими, тому охоронець закладу відбувся лише кількома забоями та синяками, зазначається в повідомленні.

Затриманого, 30-річного вінничанина, доставили до чергової частини найближчого міськвідділу міліції для з`ясування усіх обставин події та прийняття відповідного процесуального рішення.