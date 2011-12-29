В Ізмаїлі - збройне пограбування Ощадбанку

Сьогодні злочинець, озброєний газовим пістолетом, скоїв пограбування відділення Ощадбанку в Ізмаїлі Одеської області, повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю УМВС України в області.

Слідчо-оперативна група, що прибула на місце злочину, встановила, що «у момент нападу у відділенні банку перебували неозброєний охоронець і 59-річна касир, які не змогли протистояти грабіжнику», уточнили в міліції.

Нападник наказав касиру зібрати всі гроші в поліетиленовий пакет, який приніс із собою. Залишаючи з грошима приміщення банку, злочинець, одягнений у камуфляжну куртку і чорну шапку з прорізами для очей, зробив два постріли вгору і зник у невідомому напрямі.