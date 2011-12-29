До Луганська передали Віфлеємський вогонь

Об'єднання скаутів «Пласт» спільно з об'єднанням «Луганці» передали Луганську Віфлеємський вогонь з Єрусалиму.

Як повідомив УНІАН голова ГО «Луганці» Сергій КОВАЛЕНКО, вогонь передано до каплиці храму Воздвиження чесного і животворящого Хреста Господня УПЦ (КП) і до католицької церкви Різдва Діви Марії, а також до дитячого притулку і Луганської облдержадміністрації.

«Цей вогонь щороку приймають від незгасимої лампади в церкві, яка стоїть на місці народження Ісуса. Потім його розповсюджують по всьому світу. Цей вогонь – благодатний. Ми дуже раді, що він з'явився в Луганську», - сказав С.КОВАЛЕНКО.