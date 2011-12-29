У одеської міліції новий начальник

За рішенням керівництва МВС, начальником Головного управління МВС України в Одеській області призначено полковника Сергія РЕЗНИКОВА, який раніше очолював управління МВС у Криму, повідомило УНІАН поінформоване джерело у силовому відомстві.

«Генерал-майор Михайло ЯЦКОВ, дійсно, подав рапорт про відхід з посади за власним бажанням, а представлення нового керівника особистому складу міліції області очікується 30 грудня», - сказав в.о. начальника Відділу зі зв'язків із громадськістю УМВС Володимир ШАБЛІЄНКО.

40-річний уродженець міста Вологда Російської Федерації С.РЕЗНИКОВ, який прибуває на зміну вихідцеві з Горловки М.ЯЦКОВУ, почав міліційну службу на посаді оперуповноваженого в Макіївці Донецької області. У квітні 2010 року очолив УБОЗ ГУМВС України в АР Крим.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня на посаду керівника прокуратури Одеської області був переведений з Криму Степан МОЛИЦЬКИЙ, який обіймав посаду заступника генерального прокурора України - прокурора Криму.