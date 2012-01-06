Депутат про хаос, Дніпро та ресторани

Дозволи на розміщення плавзасобів в акваторії Дніпра вздовж вул. Набережно-Хрещатицької Головним управлінням містобудування та архітектури не надавалися.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата Київради, голови комісії Київради з питань культури та туризму Олександра БРИГИНЦЯ, про це йдеться у листі-відповіді на депутатське звернення О.БРИГИНЦЯ до голови Київської міської державної адміністрації Олександра ПОПОВА щодо законності розміщення плавзасобів в акваторії Дніпра вздовж вулиці Набережно-Хрещатицької.

Відповідний запит до О.ПОПОВА з проханням надати відповідь, чим керується виконавчий орган Київради в прийнятті рішень щодо демонтажу та видалення плавзасобів з акваторії р. Дніпро в м. Києві одних суб’єктів господарювання, і встановлення на тому ж місці аналогічних плавзасобів інших суб’єктів господарювання, був направлений О.БРИГИНЦЕМ на сесії Київради 1 грудня 2011 року.

«Мене дивують хаотичні дії влади стосовно акваторії Дніпра, які відбуваються в Києві. Спочатку прибирають плавучі ресторани, потім ставлять нові. Хотілося б зрозуміти логіку дій очільників міста. Але логіки стосовно акваторії Дніпра в діях влади не вбачається», - заявив О.БРИГИНЕЦЬ.

На його переконання, ситуація з дебаркадерами показує, що в Києві існує нагальна потреба створення цільової програми, в якій було б чітко визначено, якими мають бути акваторія та набережні Дніпра. А також встановлено, де можна будувати та встановлювати дебаркадери чи інші споруди, їхнє цільове призначення та поверховість.

“Сподіваюсь, ця робота буде зроблена ще до прийняття нового Генплану, щоб всі напрацювання цієї Програми ввійшли до Генплану – 2025», - підсумував О. БРИГИНЕЦЬ.

*** В грудні 2011 року замість плавучого ресторану «Хуторець» на вул. Набережно-Хрещатицькій (біля пасажирського причалу №1 Київського річкового вокзалу), який прибрали з набережної Дніпра як незаконно встановлений плавзасіб, з’явися новий під назвою «Кают-компанія».