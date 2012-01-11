Янукович запрошує журналістів на Комітет з економічних реформ

11 січня, о 15.00 під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА відбудеться засідання Комітету з економічних реформ (Адміністрація Президента України, вул. Банкова, 11).

Як повідомляє прес-служба глави держави, на засіданні буде підбито підсумки виконання Національного плану дій на 2011 рік із впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Учасники засідання також обговорять і схвалять Національний план дій на 2012 рік із впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки.

Акредитація представників ЗМІ проводиться до 12.30 11 січня за телефонами 255-78-44, 255-68-44. Представники ЗМІ запрошуються на 14.15.