Під час рейдерської атаки на санаторій в Алупці вбили людину

На Південному березі Криму, в Алупці здійснено рейдерське захоплення корпусу санаторію «Гірське сонце». Внаслідок отриманих у бійці травм померла одна людина.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу в Сімферополі начальник кримської міліції Анатолій МОГИЛЬОВ повідомив, що в санаторії «Гірське сонце» виникли «масові безпорядки», причина яких – спір за один з корпусів санаторію.

«Історія триває кілька років, це типовий приклад рейдерського захоплення санаторію», - зазначив А.МОГИЛЬОВ.

11 серпня сталася бійка між сторонами конфлікту за участю охоронних структур. В результаті бійки 9 чоловік потрапили до лікарні, один з них від одержаної травми (тяжка черепно-мозкова травма) помер. «Потерпілі - всі українці, іноземних громадян немає», - повідомив А.МОГИЛЬОВ.

Спочатку за цим фактом було затримано кілька десятків чоловік, решта осіб, які брали участь у бійці, встановлюється. Прокуратурою Ялти порушено кримінальну справу. Курортників, які відпочивають у корпусі санаторію, хоче виселити звідти одна зі сторін конфлікту, зазначив начальник кримської міліції.

За словами А.МОГИЛЬОВА, кількам днів потому співробітники міліції за рішенням суду звільняли від загарбників автозаправну станцію в Сімферополі. У міліції є припущення, що ці ж загарбники брали участь у бійці в санаторії в Алупці.

За даними газети «Коммерсантъ-Украина», санаторій «Гірське сонце» розташований у центрі Алупки за 150 м від моря і займає 7 га. Спеціалізація санаторію - лікування захворювань органів дихання.

У 2000 році ЗАТ «Аспект» купило 8-й корпус санаторію і передало його як внесок до статутного фонду ТОВ «Промхолдинг». Навесні 2004 року представники ЗАТ «Аспект» зайняли всю територію, встановили шлагбаум на вході і спробували перекрити прохід до моря. У 2004 році адміністрація санаторію звернулася до суду з позовом до ЗАТ «Аспект», вимагаючи визнати недійсними укладений з ним договір купівлі-продажу і акт приймання-передачі майна санаторію «Гірське сонце». У травні 2007 року Вищий господарський суд України задовольнив позов.

Як повідомив начальник служби охорони санаторію «Гірське сонце» Вадим ІЛОВЧЕНКО, у суботу "група приблизно з 80 чоловік, із собаками, проникла на територію санаторію, намагаючись встановити над ним контроль. Усі нападники були вдягнуті у форму, що нагадує форму "Беркута". Між ними та нашими співробітниками зав`язалася бійка, наших людей били лопатами. Співробітники були доставлені в Лівадійський госпіталь".