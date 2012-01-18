На колегії Київської ОДА головним питанням було «єдине вікно»

У Київській обласній державній адміністрації наголошують, що завдання обласної влади - забезпечити на Київщині таку роботу дозвільних центрів, яка б максимально сприяла розвитку підприємництва, залученню інвестицій, створенню нових підприємств і робочих місць.Як повідомили УНІАН у прес-службі КОДА, про це сьогодні заявив перший заступник голови Київської облдержадміністрації Ярослав МОСКАЛЕНКО на засіданні колегії за участю губернатора Анатолія ПРИСЯЖНЮКА, голів райдержадміністрацій та районних рад, мерів міст, керівників структурних підрозділів КОДА.

Я.МОСКАЛЕНКО підкреслив, що з 1 січня набрали чинності зміни до Закону України «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності», суть яких полягає в тому, що видача дозвільних документів суб’єктам господарювання повинна проходити виключно через державного адміністратора в дозвільному центрі райдержадміністрації чи міськвиконкому за принципом «єдиного вікна». Раніше отримати такі документи можна було або звернувшись до державного адміністратора, або до представника місцевого дозвільного органу у дозвільному центрі.

Перший заступник губернатора повідомив, що наприкінці грудня голова КОДА доручив головам райдержадміністрацій та міськвиконкомів (міст обласного значення) вжити невідкладних заходів щодо забезпечення роботи дозвільних центрів, і що наразі в кожній райдержадміністрації та міськвиконкомі працює по одному державному адміністратору, за винятком Білоцерківського міськвиконкому, де їх п’ять, та Фастівського міськвиконкому, в якому два державних адміністратори.

«За 8 робочих днів було зареєстровано звернень до державних адміністраторів – 1635 і видано 1095 документів дозвільного характеру. Це при тому, що у значної частини підприємців в цей час були святкові та вихідні дні», - відзначив Я.МОСКАЛЕНКО, порівнявши, що за весь грудень минулого року було 1141 звернення, і цими ж держаними адміністраторами видано 726 дозвільних документів.

Водночас він підкреслив необхідність вирішення всіх питань і забезпечення впровадження системи електронного документообігу, що значно полегшить роботу наших „єдиних вікон”, бо вже сьогодні гостро стоїть питання передачі документів між державними адміністраторами та дозвільними органами.

За словами Я.МОСКАЛЕНКА, майже щодня виникають проблемні питання в організації взаємодії дозвільних органів із державними адміністраторами щодо видачі тих чи інших документів дозвільного характеру.

«Ми в режимі прямої лінії стараємося їх врегулювати. Але є важливі питання, що потребують врегулювання на законодавчому рівні. Це в першу чергу дозволи і погодження при оформленні землевпорядної документації і ми будемо готувати через центр законодавчих ініціатив при облдержадміністрації пропозиції про внесення змін до відповідних законодавчих актів України», - сказав він, додавши, що питання налагодження ефективного функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності є чи не найважливішим у блоці питань дерегуляції Програми економічних реформ України.

Щодо дозвільного центру Київської облдержадміністрації, то його, за словами Я.МОСКАЛЕНКА, планують ввести в дію 21 лютого. Нині функцію обласного дозвільного центру виконує дозвільний центр Києво-Святошинської райдержадміністрації.