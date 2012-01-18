Робітник "замінував" завод, вимагаючи виплати зарплати

У Донецьку правоохоронці порушили кримінальну справу проти колишнього робітника заводу «Точмаш», який повідомив міліції про неправдиве замінування заводу, вимагаючи виплати боргів із зарплати.

Про це УНІАН сьогодні повідомили в прес-службі Донецького міського управління міліції.

У повідомленні нагадали, що напередодні новорічних свят, 30 грудня 2011 року, до чергової частини Київського райвідділу міліції міста Донецька надійшло повідомлення про те, що заміновано будівлю заводоуправління ВАТ «Точмаш».

На місце події одразу вирушила слідчо-оперативна група, а також наряди державної служби охорони і група вибухо-техніків. Територію було обстежено із застосуванням спецтехніки, але вибухового пристрою так і не виявили.

Того ж дня правоохоронці встановили, що невідомий зателефонував у міліцію з таксофона, який розміщений на розі вулиць Артема і Россіні. Текст повідомлення про підготовку вибуху вказував на те, що «мінера» слід шукати серед працівників заводу. Чоловік сказав приблизно наступне: «Якщо впродовж тижня не повернуть борги із зарплати, то будівлю буде висаджено в повітря».

Співробітники міліції почали відпрацьовувати коло підозрюваних, і 11 січня оперативники встановили аноніма. З'ясувалося, що до протизаконної дії вирішив вдатися 52-річний колишній робітник «Точмашу», щодо нього обрано запобіжний захід – підписка про невиїзд.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.1 ст.259 КК України (Свідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху), максимальне покарання, яке загрожує «мінеру», - до 5 років обмеження волі.