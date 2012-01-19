У центрі Харкова знайшли розчленоване тіло жінки

16:01, 19 січня 2012
Суспільство
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У контейнері для сміття

У центрі Харкова виявлено розчленоване тіло жінки.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області, фрагменти тіла були виявлені у контейнері для сміття сьогодні вранці двірниками в одному із дворів у Дзержинському районі міста.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Особа загиблої встановлюється. За фактом порушено кримінальну справу.

 

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