Двоє раніше судимих чоловіків розпиляли собаку навпіл бензопилою

На Кіровоградщині постановою Ульяновського районного суду визнано винними у жорстокому поводженні з тваринами двох місцевих жителів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС в Кіровоградській області.

Кримінальну справу працівники міліції порушили за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.299 Кримінального кодексу України. Двоє раніше судимих чоловіків розправилися з собакою, розпилявши її бензопилою навпіл.

За постановою суду, їм призначено покарання у вигляді 6 та 5 місяців арешту.