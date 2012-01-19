Двоє раніше судимих чоловіків розпиляли собаку навпіл бензопилою
20:29, 19 січня 2012Суспільство
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Сядуть на кілька місяців
На Кіровоградщині постановою Ульяновського районного суду визнано винними у жорстокому поводженні з тваринами двох місцевих жителів.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС в Кіровоградській області.
Кримінальну справу працівники міліції порушили за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.299 Кримінального кодексу України. Двоє раніше судимих чоловіків розправилися з собакою, розпилявши її бензопилою навпіл.
За постановою суду, їм призначено покарання у вигляді 6 та 5 місяців арешту.
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