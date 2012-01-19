У Криму екс-прокурор отримав 2,5 роки тюрми за хабар

У Криму Бахчисарайський райсуд засудив колишнього Керченського транспортного прокурора до двох з половиною років в`язниці з конфіскацією майна за отримання 19 тис. дол. хабара в 2010 році.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі кримського Управління СБУ.

Зокрема, за їх даними, у вересні 2010 року в транспортну прокуратуру Керчі надійшли матеріали перевірки роботи державної поліклініки, що відноситься до залізниці, в документах містилися факти порушення порядку виплати співробітникам грошових премій головлікарем. За ухвалення рішення про відмову в порушенні кримінальної справи прокурор зажадав від керівниці медустанови 15 тис. дол. Жінка, побоюючись кримінальної відповідальності, передала йому гроші через посередника.

Через три місяці прокурор ініціював проведення аналогічної перевірки, в ході якої були виявлені такі ж порушення. Цього разу за «свої послуги» з непорушення справи він зажадав 10 тис. дол.

Завідуюча поліклінікою звернулася за допомогою до СБУ. Через посередника - колишнього полковника міліції - прокурор отримав чотири з необхідних десяти тисяч. Співробітники СБУ затримали вимагача.

Прізвище екс-прокурора не розголошується.