З квартири зробили лабораторію для виготовлення амфетаміну

Службою безпеки України знешкоджено організоване злочинне угруповання у Луганській області, яке займалося виготовленням та збутом амфетаміну.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, кримінальну діяльність правопорушники почали більше року тому.

Для виготовлення амфетаміну вони використовували реактиви та обладнання, викрадені з хімічних підприємств. У звичайній квартирі вони обладнали лабораторію, потужність якої дозволяла протягом місяця синтезувати більше 1 кг висококонцентрованого амфетаміну. Зловмисники реалізовували свою «продукцію» оптовим перекупникам, а ті - наркозалежним жителям області.

При реалізації чергової партії наркотику члени ОЗУ були затримані. У них вилучено 400 грамів готового амфетаміну.

«З урахуванням того, що 1 грам наркопрепаратів, який вони виробляли, містив 8-10 доз, вартість вилученого наркотику при реалізації споживачам становила б від 500 до 700 тис. грн. Група діяла з чітким розподілом ролей. Зокрема, двоє її учасників брали безпосередню участь у виготовленні наркотику. Один із зловмисників відповідав за конспірацію і транспортування готової «продукції» покупцям », - йдеться в повідомленні.

Стосовно учасників угруповання Службою безпеки України порушено і розслідується кримінальна справа за ч.2 і 3 ст. 307 КК, ч. 2 ст. 317 КК України. Їм загрожує позбавлення волі на термін від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

Співробітники СБУ проводять оперативні та слідчі дії щодо встановлення інших осіб, причетних до діяльності кримінального угруповання.

***Амфетамін - синтетична психотропна речовина, популярна серед хворих на наркоманію за зручністю його зберігання та використання. Психічна і фізична залежність від препарату розвивається досить швидко, а повне відвикання навряд чи можливе. При тривалому використанні виникає психопатія, порушення кровообігу, небезпека інсульту.