На Одещині знеструмлено 49 населених пунктів

В ніч з 21 на 22 січня внаслідок несприятливих погодних умов (сніг, мокрий сніг, пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 58 населених пунктів у трьох областях України.

Як повідомляє прес-служба МНС України, зокрема в Одеській області залишаються знеструмленими 49 населених пунктів, у Кіровоградській – 5 і в Черкаській – 4.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.