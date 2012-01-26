Дітей возять до школи небезпечною дорогою, де вже перекинувся автобус

На Київщині на слизькій дорозі перекинувся шкільний автобус з дітьми. Діти вціліли, проте тепер батьки бояться відпускати їх на уроки, повідомляє ТСН.

Шкільний автобус, який віз учнів із трьох селищ, раптом з`їхав з дороги і покотився із гірки вниз. Зупинило його дерево.

Дітям пощастило - усі відбулись переляком і синцями. Проте відтоді на дорогах нічого не змінилось. Сільські шляхи залишаються білосніжними, слизькими та нічим не посипаними.

Щодня, відправляючи свою дитину на шкільному автобусі до школи, батьки хвилюються чи доїде.

Влада пообіцяла батькам і дітям, що дороги будуть почищені, а автобуси - справні. Однак, коли у снігопади техніки бракує, посипати вчасно горбисті шляхи дорожні служби у селах часто не встигають.

"У нас гори їх треба вчасно посипати. Автобус виїжджає рано, дорожники сюди за 40 км не встигають. Ми і це враховуємо", - повідомив директор Грушівської школи Степан Балабан.

Директор школи, де трапилась ДТП, щоранку приймає разом із водієм рішення - везти дітей засніженими дорогами чи ні