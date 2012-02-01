Україна збільшила споживання російського газу, але не вийшла за графік

Україна у січні п.р. збільшила споживання російського газу, але не вийшла за річний рівень споживання у розмірі 27 млрд. куб. м.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам перед засіданням Кабінету міністрів України міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО.

«Ми, як і планували, вийшли на графік вибірки газу за січень в рамках 27 млрд. кубометрів по року», - сказав Ю.БОЙКО.

Він відзначив, що у нього немає жодних побоювань щодо поставок газу з Росії, як до України, так і європейським споживачам.

«Ми виконуємо графік поставок до Європи, так і (графік – УНІАН) споживання в Україні. Дійсно, у нас споживання в країні збільшилося унаслідок аномально холодної погоди», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня під час селекторної наради, присвяченої питанням готовності регіонів до аномальних холодів, перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ повідомив, що Україна збільшила середньодобове споживання імпортного природного газу до 115-120 млн. кубометрів.

Україна має намір понизити закупівлі російського газу в 2012 році з передбачених контрактом 52 мільярдів кубометрів до 27 мільярдів кубометрів.