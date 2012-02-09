Експерти: рішення в сфері освіти приймаються навмання

В Україні немає системи моніторингу якості освіти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили на прес-конференції у Києві автори аналітичної доповіді “Про стан моніторингу якості освіти в Україні”, яку було підготовлено Центром тестових технологій і моніторингу якості освіти за підтримки Освітньої програми Міжнародного фонду “Відродження”.

За даними авторів звіту, Україна – єдина серед 47-ми країн Європейського простору вищої освіти, де немає незалежної недержавної агенції з оцінювання якості освіти, хоча наша держава з березня 2008 року є урядовим членом Європейського реєстру забезпечення якості освіти (разом із 19 іншими країнами – учасницями Болонського процесу).

«За 20 років, відколи існує освітня система в рамках незалежної України, в нашій державі жодного разу не проводися ґрунтовний і всебічний моніторинг діяльності освітньої системи», - наголосив директор МБО «Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти» Ігор ЛІКАРЧУК.

Він зауважив, що вивчення стану справ в освітній сфері проводиться у Європі та світі.

При цьому І.ЛІКАРЧУК повідомив, що, згідно з даними ООН, 38% населення України не задоволені якістю освіти. Водночас у 2010-2011 навчальному році 57,7% студентів університетів навчалися за власні кошти.

«Ефективність функціонування будь-якої системи, особливо такої як освіта, напряму залежить від того, наскільки вірними будуть рішення стосовно стратегії і тактики її розвитку», - наголосив І.ЛІКАРЧУК.

На його переконання, стратегічні рішення стосовно розвитку освітньої сфери в Україні приймаються не на основі виваженого аналізу стану справ, а залежно від політичних уподобань та власних амбіцій керівників галузі.

І.ЛІКАРЧУК наголосив, що для того, аби мати систему моніторингу якості освіти в Україні, необхідно мати освітні цілі та стандарти, а також фахівців, які професійно могли б проводити такий моніторинг.

У свою чергу, експерт із реформування вищої освіти, представник групи супроводу Болонського процесу від України Іван БАБИН зауважив, що в Україні останнім часом відсутня концепція щодо модернізації вищої освіти.

«Тобто це все робиться навмання, безсистемно, іноді навіть зі шкодою для системи вищої освіти», - сказав він.

Також І.БАБИН наголосив, що в системі української освіти запроваджено низку підходів, які не повністю відповідають вимогами Болонського процесу.

Стосовно зареєстрованих у парламенті законопроектів про вищу освіту, експерт висловив переконання, що у будь-якому з них містяться ризики і не дотримано вимог європейського освітнього простору.