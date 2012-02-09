Міносвіти закрило коледж для сліпих та глухих дітей у Києві

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України незаконно закрило Міжнародний медичний коледж для сліпих та глухих дітей у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Києві заявив виконуючий обов’язки директора приватного вищого навчального закладу «Міжнародний медичний коледж» Віктор ЧЕРНИШОВ.

Він повідомив, що Міжнародний медичний коледж протягом 20 років навчає сліпих дітей за спеціальністю “медична сестра-масажист” та глухонімих - за спеціальністю “зубний технік”. Усього з 1991 по 2011 рій коледж закінчили 3400 осіб.

У червні 2011 року, за словами В.ЧЕРНИШОВА, на центральному вході до коледжу з’явилася табличка зі співзвучною з коледжем назвою – “Міжнародний коледж медицини”. Згодом, зауважив він, на території навчального закладу та у його приміщенні почали з’являтися плакати, на яких повідомлялося, що Міжнародний медичний коледж (ММК) позбавлено права на освітню діяльність, натомість, всі права переходять до Міжнародного коледжу медицини (МКМ).

Комісія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, до якої звернулося керівництво ММК, влаштувало восени 2011 року перевірку саме їхнього закладу, а не МКМ, зазначив В.ЧЕРНИШОВ. Комісія, яка, за його словами, проводила перевірку лише кілька хвилин, ухвалила офіційний висновок, що умови навчання у закладі не відповідають нормам, а рівень знань учнів є дуже низьким.

В апеляції акту перевірки директору Міжнародного медичного коледжу було відмовлено.

“Тиск на директора з боку членів комісії та чиновників міністерства був настільки серйозним, що в нього стався серцевий напад і він помер”, – повідомив В.ЧЕРНИШОВ і додав, що ця подія сталася 23 листопада - за день до того, як результати перевірки комісії були розглянуті на засіданні Державної акредитаційної комісії України.

“Вони не лише протягом трьох хвилин ухвалили рішення закрити нашу освітню діяльність, вони ще й прийняли рішення зобов’язати покійного Геннадія Гребенюка (директора коледжу) нагально перевести дітей в інші навчальні заклади”, – заявив В.ЧЕРНИШОВ і зауважив, що в Києві більше немає освітніх закладів, які навчають сліпих та глухонімих на молодших медичних спеціалістів.

У свою чергу, юрист Олег ВЕРЕМІЄНКО наголосив, що після складення акту про незадовільну роботу коледжу керівництву не було надано достатньо часу на усунення недоліків, як це передбачено законодавством – у них відразу відібрали ліцензію.

Водночас, за його інформацією, 7 лютого МКМ уже отримав ліцензію.

Присутній на прес-конференції член Гуманітарної ради при Президентові України, правозахисник Семен ГЛУЗМАН наголосив, що 9 лютого повідомить Президента Віктора ЯНУКОВИЧА про ситуацію із закриттям Міжнародного медичного коледжу.

“Міністр освіти бореться з освітою тих дітей, які й так обділені в нашій країні”, – наголосив він.