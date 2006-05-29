18-00- Відбудеться Всесвітній день кульбаби або арт-фестиваль «Кульбаба – 2006». Організатори - галерея «Арт-блюз» та графіті-гурт. П`ять зоряних пар за допомогою кращих художників галереї «Арт-блюз» створять живописні твори. Картини, створені на вечірці, будуть унікальними прикладами спільної творчості професійних, іменитих художників і відомих політиків, музикантів, публічних людей. У заході візьмуть участь - Ассія Ахат, Ігор Баленко, художник Аліна Максименко, Галіна з чоловіком, художник Віктор Медведев, Олександр і Ірина Зінченко, художник Микола Журавель, Микола і Анастасія Катерінчук, художник Темо Свірелі, Євгенія Губська з чоловіком, художник Віктор Іванов. Відбудеться також ексклюзивний показ одягу «Кульбаба» від провідних українських дизайнерів (Ресторан «Тампопо» вул...Саксаганского). Телефони: 8-063-429-45-05, 289-29- 99 , e-mail: tampopo@fm.com.ua.