Могильов каже, що "попав" на 2 мільйони доларів

Збитки, завдані штормом у 6-8 балів набережним Алушти та Ялти, становили 16 млн. грн.

Про це повідомила прес-служба Ради міністрів Криму.

«Одним із найбільш проблемних питань є набережні Ялти та Алушти: внаслідок шторму вони суттєво пошкоджені», - сказав кримський прем`єр Анатолій МОГИЛЬОВ сьогодні в ході селекторної наради під керівництвом міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ України Анатолія БЛИЗНЮКА.

26-27 січня й 7-8 лютого шторм розбив набережну Алушти, змив частину пляжів і зруйнував низку споруд на Південному березі Криму. На набережній Ялти перевернуто бетонні плити, піднято тротуарну плитку, розбито ліхтарі, пошкоджено дерева.

А.БЛИЗНЮК доручив Радміну Криму передати акти завданих збитків до Кабінету міністрів України.