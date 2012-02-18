Одеську синагогу повернули єврейській громаді

В Одесі будівлю колишньої синагоги «Малбіш арумім» на вулиці Осипова, 21, офіційно передано єврейській громаді міста.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні інформації Одеської міської ради.

Свідоцтво про право власності на будівлю синагоги, зареєстроване в МБТІ, міський голова Олексій КОСТУСЄВ вручив головному рабинові Одеси і Півдня України Аврааму ВОЛЬФУ під час зустрічі з міністром абсорбції Держави Ізраїль Софою ЛАНДВЕР і Надзвичайним і Повноважним Послом Держави Ізраїль в Україні Реувеном ДІН ЕЛЬ, повідомили в Управлінні інформації.

Сторони обговорили питання культурного і економічного співробітництва, соціального захисту і місцевого самоврядування.

У зустрічі також взяли участь радники ізраїльського міністра Олексій ЛОРЕНСОН, Геннадій РОЛБУРД і директор ізраїльського культурного центру в Одесі Марк ДОВЕВ.