Лідерка секти примушувала брати кредити
Повідомляє черкаське УСБУ
Набув чинності вирок міськрайонного суду Черкас за кримінальними справами стосовно керівниці місцевої релігійної громади повного Євангеліє „Служіння Святого Духу”, яка обманом схиляла адептів брати в банках кредити.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-групі Управління СБУ в Черкаській області,
Встановлено, що вона з помічниками тривалий період, під приводом неминучості в найближчому майбутньому краху світової фінансової системи, змушували членів релігійної громади оформляти в банках кредити у значних розмірах з наступною передачею отриманих коштів керівникам релігійної організації.
Загальна сума взятих членами секти кредитів перевищила 30 млн. грн., зазначили в УСБУ.
Зловмисників засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією коштів та майна, одержаних злочинним шляхом, і з конфіскацією всього належного майна.