Лідерка секти примушувала брати кредити

Набув чинності вирок міськрайонного суду Черкас за кримінальними справами стосовно керівниці місцевої релігійної громади повного Євангеліє „Служіння Святого Духу”, яка обманом схиляла адептів брати в банках кредити.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-групі Управління СБУ в Черкаській області,

Встановлено, що вона з помічниками тривалий період, під приводом неминучості в найближчому майбутньому краху світової фінансової системи, змушували членів релігійної громади оформляти в банках кредити у значних розмірах з наступною передачею отриманих коштів керівникам релігійної організації.

Загальна сума взятих членами секти кредитів перевищила 30 млн. грн., зазначили в УСБУ.

Зловмисників засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією коштів та майна, одержаних злочинним шляхом, і з конфіскацією всього належного майна.