Арбузов передумав робити рубль резервною валютою?

Національний банк України поки що не планує включати рубль до складу валютних резервів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам заявив голова Нацбанку Сергій АРБУЗОВ.

«Ми поки що не плануємо включати російський рубль до резервної валюти», - сказав він.

Відповідаючи на питання, чи означає це, що Нацбанк відмовився від такого кроку, С.АРБУЗОВ сказав: «Ні, ми ще не відмовлялися – ми ще не планували. Ми тільки думаємо про це. Рішення ще не ухвалено. Ми працюємо над цим питанням».

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк планував ввести російський рубль у першу категорію валют і враховувати його у золотовалютних резервах.

Як зазначив голова Нацбанку С.АРБУЗОВ, поповнення рублевого резерву відбуватиметься за рахунок використання цієї валюти у торгових операціях з Росією. При цьому він не уточнив терміни, коли може бути ухвалене рішення про включення рубля до валютних резервів.

Нагадаємо, в першу групу Класифікатора включено вільно конвертовані валюти, які широко використовуються для здійснення платежів за міжнародними операціями і продаються на головних валютних ринках світу. Це такі валюти, як австралійські долари, англійські фунти стерлінгів, данські крони, долари США, канадські долари, японські ієни, євро, СПЗ тощо. Право Нацбанку визначати валюти інвестування передбачене Законом України «Про режим іноземного інвестування».

Як повідомлялося, у вересні 2008 року "Газпром" заявив про плани з 2009 року в розрахунках з деякими своїми контрагентами перейти на рублі. В Україні питання про можливість взаємних розрахунків з Росією у рублях при торговельно-економічній співпраці розглядається з 2010 року.

26 жовтня 2011 р. у Москві під час зустрічі голови Національного банку України Сергія АРБУЗОВА з виконуючим обов`язки міністра фінансів Російської Федерації Антоном СІЛУАНОВИМ, керівництвом Центрального банку Російської Федерації і ВАТ «Газпром» було досягнуто домовленість про оплату спожитого Україною газу в рублях.

Тоді НБУ заявляв, що планує і надалі проводити роботу з валютної диверсифікації в розрахунках з основними торговими партнерами України, як країнами - членами Європейського Союзу, так і Російською Федерацією, Китаєм та іншими.

У грудні "Нафтогаз" вперше частково розплатився з «Газпромом» в рублях за газ, поставлений у листопаді.