Українців на захопленому піратами судні немає

Громадян України на захопленому піратами біля берегів Султанату Оман судні "Royal Grace" немає.

Про це УНІАН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ.

Він зазначив, що судно "Royal Grace" (власник – компанія "Oyster Cargo and Shipping LLC") було захоплено піратами 6 березня.

«Громадян України серед членів екіпажу судна немає», - сказав О.ДИКУСАРОВ, посилаючись на дані Посольства України в Королівстві Саудівська Аравія.

Як повідомлялося, танкер Royal Grace перевозив продукти хімічної промисловості. Судно йшло у напрямку Аденської затоки. На борту танкера знаходяться 22 особи.