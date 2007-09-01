Семенюк розповіла, хто дав приміщення Британській міжнародній школі у Києві

Конкуренція між державними та приватними школами сприятиме покращенню загального рівня освіти в Україні.

Таку думку сьогодні кореспонденту УНІАН висловила голова Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК під час свята Першого дзвоника у Британській міжнародній школі у Києві.

За словами В.СЕМЕНЮК, перевага тієї чи іншої форми навчального закладу має визначатись у конкуренції та часі. “Я представляю інституцію виконавчої влади, яка сьогодні ставить питання про наявність в Україні навчальних закладів з різною формою власності. Головне, щоб знання, здобуті у школах, йшли на користь державі. Є державні заклади освіти, але паралельно можуть існувати і приватні, і нехай вони конкурують між собою. При цьому контроль за якістю навчання у приватних школах найкращим чином здійснюватимуть самі батьки, а не держава. Крім того, після введення Міносвіти тестування можна говорити, що вчитель здає екзамен на вступ до вищого навчального закладу разом із учнем. Тобто, це той крок, коли відсікається корупція, а вчитель має стимул мати кращих учнів, бо рівень їхніх знань і є показником його професіоналізму”, - відзначила голова ФДМУ.

В.СЕМЕНЮК додала: “Я не випадково сьогодні на цьому святі, бо коли виникло питання про відкриття цієї школи, саме мені довелось приймати управлінське рішення для того, щоб передати в оренду школі приміщення, у якому вона знаходиться”.

Цього року, за словами В.СЕМЕНЮК, Фонд переглядав орендні ставки для підприємств-оредарів, але для навчальних закладів орендну ставку було збільшено лише на рівні інфляції. “Ми вважаємо, що держава має стимулювати соціальні напрямки. Приміщення, у якому знаходиться Британська міжнародна школа, надано в оренду Фондом держмайна, сьогодні ми надаємо інвестору дозволи на поліпшення умов навчання. Крім того, по Києву ще є багато приватних шкіл та дитячих садків, яким ФДМУ надає можливість розвиватися”, - повідомила вона.

При цьому голова ФДМУ зауважила: “Не дивлячись на те, що, відповідно до законодавства, будівлі шкіл та дитячих садків заборонені до приватизації, Фонд держмайна надає інші вільні приміщення, які цілком можуть бути адаптовані під школи та дошкільні дитячі заклади”.

На переконання В.СЕМЕНЮК, “якщо сьогодні ми маємо можливість мати навчальні проекти за участю іноземних держав для того, щоб обмінюватися учнями і відповідними навчальними програмами, то я думаю, що це саме той досвід, який має бути широко задіяний. Крім того, дуже важливо, що завдяки Британській міжнародній школі відбувається обмін інформацією та налагоджуються стосунки між громадянами Великої Британії та України. У Фінляндії та Німеччині ми маємо українські школи, які також сприяють поглибленню стосунків між країнами. Наші діти через вивчення іноземних мов мають сприймати культуру та історію європейських країн. Загалом це буде сприяти економічному і політичному розвитку нашої держави та дозволить Україні стати центром інформаційного обміну між європейськими країнами”.

Вона підкреслила, що пріоритетом для держави має бути забезпечення високого рівня освіти у державних школах. “Сьогодні Міністерство освіти видає ліцензії на відкриття учбових закладів приватним структурам, але головну увагу приділяє покращенню середньої освіти, яка гарантована державою”, - додала голова ФДМУ.

Довідка УНІАН. Британська міжнародна школа у Києві та Дніпропетровську заснована в 1997 році. Викладання здійснюється за білінгвістичною (українська та англійська мови) і міжнародною програмою.

Міжнародна програма навчання у школі передбачає викладання предметів виключно англійською мовою і відповідає критеріям, передбаченим Британським національним навчальним планом.

Наприкінці навчання діти складають два іспити, згідно із The British Key Stage, які засвідчують відповідний рівень знань.