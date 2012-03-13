Офіціанти підтримують закон про заборону палити в ресторанах

Київська асоціація офіціантів, керівники київських ресторанів «Варенье», Mon Ami і «Культ Ра» підтримують законопроект №9474 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів)", який може бути винесено на розгляд в першому читанні на цьому тижні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони повідомили на прес-конференції.

За словами голови правління Київської асоціації офіціантів Олега ОНІКІЄНКА, офіціанти, а це в основному молоді люди 18-23 років, піддаються пасивному курінню на своїх робочих місцях, що негативно позначається на їхньому здоров'ї й дискримінує професію.

«Професія офіціанта настільки стала згубною, що даний законопроект, можливо, допоможе зробити професію здоровою і більш популярною. Людина, яка приходить на роботу, автоматично потрапляє в безвихідну ситуацію..., автоматично стає пасивним курцем, що призводить до дуже багатьох захворювань», - сказав О.ОНІКІЄНКО.

Він повідомив, що законопроект також підтримують філіали асоціації у Львівській, Донецькій і Харківській областях.

За даними заступника голови правління Київської асоціації офіціантів Олександра САВОСТИ, щодня в ресторанах піддаються пасивному курінню близько 30 тис. чоловік.

Голова правління асоціації відзначив, що згідно зі статистикою європейських країн, відмова від куріння в закладах громадського харчування не відлякує клієнтів і збільшує прибуток. «Тому що людина приходить в ресторан не просто випити чашку кави і викурити сигаретку, а вона може насолоджуватися повною мірою кулінарними стравами, напоями, сервісом і більше провести в цьому приміщенні часу», - сказав він.

Директор ресторану «Варенье», вільного від куріння, Андрій ПІНЧУК повідомив, що згідно із проведеним рестораном опитуванням, за 8 місяців роботи з тих близько 10 тисяч чоловік, хто відвідав заклад, лише близько 50 гостей не залишилися в ресторані через заборону куріння.

«Такий маленький відсоток із загальної кількості гостей говорить про те, що я як власник цього бізнесу більший одержую дохід від некуріння, ніж втрат від того, що в кафе не курять», - наголосив директор ресторану.

Разом з тим, керівник ресторану Mon Ami Ігор СУХОВ вважає, що постійні клієнти ресторану самі дозріли для того, щоб відмовитися від куріння в громадських місцях.

У свою чергу керівник вільного від куріння ресторану «Культ Ра» Олександр ВАВРИК вважає, що відмова від куріння дозволяє залучити до закладу кращих працівників, для яких це є додатковим чинником при працевлаштуванні.

На його думку, законопроект не утискає курців у своїх громадянських правах, а забороняє рекламу куріння.

«Це не є утиском прав людей, які курять. Це є забороною реклами куріння», - уточнив ресторатор.

Учасники прес-конференції планують завтра передати спільне звернення на підтримку законопроекту до голів фракцій перед засіданням парламенту.

Як повідомляв УНІАН, у Всесвітній день відмови від куріння, 17 листопада 2011 року, 12 народними депутатами різних політичних сил було зареєстровано антитютюновий законопроект №9474 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів)».

Законопроект було внесено на виконання умов Рамкової конвенції ВООЗ з боротьби проти тютюну. У разі ухвалення законопроекту всі заклади культури і спорту, а також закриті приміщення кафе, барів, ресторанів будуть на 100% вільними від тютюнового диму.