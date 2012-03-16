Потяг Одеса-Київ загубив чотири вагони

Пасажири потягу №10 сполученням Одеса-Київ 15 березня при відправленні потягу виявили, що схема потягу не відповідає заявленій і відсутні вагони.

«Одеські залізничники оперативно відреагували на нестандартну ситуацію і, попри те, що поїзд був сформований на іншій дорозі, терміново екіпірували в рейс бригади провідників, забезпечили чотири вагони вугіллям, водою і постільними предметами і включили необхідні вагони до складу потягу», - йдеться в повідомленні прес-служби Одеської залізниці, переданому УНІАН.

Після закінчення службового розслідування було виявлено порушників технології роботи, до всіх причетних було вжито суворих заходів дисциплінарного характеру.

ОЗ вибачається перед пасажирами за незручності.

«На жаль, попри те, що формування графіка руху поїздів і обслуговування на всіх об'єктах інфраструктури залізниці максимально автоматизовані, уникнути людського чинника на 100% неможливо. Даний прикрий випадок є для залізниці абсолютно винятковим», - сказано в повідомленні ОЗ.