Фахівці пов’язали займання на станції метро «Осокорки» з таненням снігу

Займання архітектурного оздоблення освітлення на станції столичного метрополітену "Осокорки" пов’язують з таненням снігу.

Як повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен", фахівцями розслідувано випадок займання, що стався 14 березня 2012 року, та спричинив сильне задимлення станції та прилеглих тунелів, та встановлено причини події.

Займання архітектурного оздоблення мережі освітлення платформи станції "Осокорки" сталося внаслідок зниження ізоляційних властивостей контактного з’єднання електроживлення одного зі світильників робочого освітлення через проникнення вологи в місці температурного стику зі склепіння станції на це з’єднання, що призвело до виникнення струму між контактами контактного з’єднання, і, як наслідок, до його нагріву та іскріння.

Як зазначається в повідомленні, проникненню вологи сприяла сукупність факторів: інтенсивне танення снігу; знаходження станції у зоні просідання ґрунтів; ведення робіт із реконструкції проспекту М.Бажана з використанням важкої будівельної техніки. До швидкого розповсюдження вогню призвело застосування в архітектурному оздобленні світильників станції "Осокорки" горючого матеріалу при будівництві зазначеної станції в 1992 році.

В ситуації, що склалася, черговий та оперативний персонал служб метро, в цілому діяв вірно та оперативно, також зазначають в КП «Київський метрополітен».

Як повідомляв УНІАН, 14 березня о 16.42 на станції «Осокорки» сталося загоряння електропроводки ламп освітлення, внаслідок чого виникло задимлення вестибюлю. У зв’язку з цим було закрито на вхід станції метро «Славутич», «Осокорки», «Позняки» та організовано рух потягів на ділянках станцій «Сирець» – «Видубичі», «Харківська» – «Червоний Хутір».

О 19.32 роботу станцій «Славутич» і «Позняки» було відновлено. Повз станцію «Осокорки» потяги слідували без зупинки.

15 березня о 5.45 станція «Осокорки» відновила роботу у звичному режимі.