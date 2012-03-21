Єдиний підводний човен України готується до випробувань

У Військово-Морських cилах Збройних cил України триває планова підготовка до ходових випробовувань підводного човна «Запоріжжя».

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-центрі командування українських ВМС, вранці 20 березня корабель вперше за останні кілька років залишив межі 13-го судноремонтного заводу Чорноморського флоту РФ, і наразі у Севастопольській бухті екіпаж виконує навчальні завдання з відпрацювання повсякденної організації корабля при стоянці на якорі.

За кілька днів «Запоріжжя» повернеться до заводської стінки, де продовжить підготовку до ходових випробовувань.

Як повідомлялося, раніше відбулися швартові випробування корабля. Крім того, згідно з планом підготовки, з екіпажем “Запоріжжя” проводяться навчання та тренування.

Довідка УНІАН. Підводний човен “Запоріжжя” (до 21 жовтня 1997 року він мав назву Б-435) було збудовано і спущено на воду 29 травня 1970 року у Ленінграді. Човен входив до складу Північного флоту, з 1990 р. - до складу Чорноморського флоту. До складу ВМС України увійшов в 1997 році. У тому ж році, 1 серпня, на “Запоріжжі” був піднятий прапор українських ВМС.

За 2001-2011 роки судно було капітально відремонтовано.

Згідно з рішенням міністра оборони України, ходові випробування підводного човна «Запоріжжя» Військово-Морських Сил ЗС України передбачається провести до 31 травня поточного року.