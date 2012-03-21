У Росії в камері знайшли повішеним українця

У Липецькій області Росії в камері для адміністративно заарештованих помер громадянин України.

Про це УНІАН повідомили в управлінні Слідчого комітету по Липецькій області.

«Слідчим управлінням Слідчого комітету Росії по Липецькій області проводиться дослідча перевірка за фактом смерті 50-річного громадянина України в камері для адміністративно заарештованих відділу внутрішніх справ Ізмалківського району», - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, чоловік наклав на себе руки шляхом повішення. Згідно з даними судово-медичного дослідження, смерть наступила унаслідок механічної асфіксії.

Проводяться заходи, направлені на встановлення мотивів самогубства і можливості доведення до самогубства. Крім того, в ході перевірки буде дана оцінка фактам належного або неналежного виконання співробітниками поліції своїх обов`язків з контролю за утриманням адміністративно заарештованих. За результатами перевірки буде ухвалено процесуальне рішення.