АероСвіт і Украерорух прийняли рішення на користь пасажирів

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України («Украерорух») в результаті домовленостей з авіакомпанією «АероСвіт» відклало заплановане на 22 березня 2012 припинення аеронавігаційного обслуговування рейсів «АероСвіту».

Про це УНІАН повідомили в «Украерорусі».

Під час переговорів «Украерорух» і «АероСвіту» було домовлено найближчим часом врегулювати критичну ситуацію з неплатежами шляхом погашення авіакомпанією попередньої (відповідно до узгодженого графіка) і поточної заборгованості.

«Авіакомпанія «АероСвіт» відреагувала на вимогу «Украероруху» ліквідовувати заборгованість перед державним підприємством і надалі не порушувати домовленості про своєчасну оплату послуг провайдера аеронавігаційного обслуговування. «Украерорух» вкотре йде назустріч авіакомпанії і не вживає радикальним заходів щодо припинення аеронавігаційного обслуговування рейсів «АероСвіту», захищаючи таким чином інтереси авіапасажирів», - йдеться в повідомленні «Украероруху».

Нагадаємо, Державне підприємство обслуговування повітряного руху України («Украерорух») заявило про намір з 22 березня 2012 р. зупинити надання аеронавігаційного обслуговування деяким рейсам ЗАТ «Авіакомпанія «АероСвіт» у зв`язку з «багатомільйонною заборгованістю авіакомпанії за своєчасно одержані від «Украероруху» послуги і порушення домовленості про передоплату».

Рішення про припинення обслуговування рейсів «АероСвіту» приймалося «Украерухом» 15 березня 2011 року через заборгованість у розмірі 13 млн. грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство обслуговування повітряного руху України («Украерорух») створене в 1992 році. Підприємство надає повний спектр послуг з аеронавігаційного обслуговування: обслуговування повітряного руху, організація потоків повітряного руху, організація і менеджмент повітряного простору, радіотехнічне забезпечення зв`язку, навігація і спостереження, забезпечення метеорологічною і аеронавігаційною інформацією всіх видів польотів у зоні своєї відповідальності, що охоплює 5 районів польотної інформації загальною площею 776 442 кв. км.